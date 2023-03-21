مصرع طالب صدمه تروسيكل وإصابة طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعي بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي طالب مصرعه، متأثرا بإصابته بعد أن صدمه تروسيكل بدون لوحات معدنية داخل إحدي قرى مركز مطاي، كما أصيبت طالبه صدمتها سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادثين بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بالطالبة ساره عمران عثمان 14 عاما، مقيمة بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام القرية التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسور وأرتجاج وسحجات وكدمات، وتم نقلها إلي المستشفي العام، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، باصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطالب عبد السلام سالم عبد السلام، 11عاما، مقيم بنجع نجم التابع لقرية إبجاج الحطب بالوحدة المحلية لحلوه في غرب مركز مطاي، مما أسفر عن وفاته، متأثرا بجراحه، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي، وتم التحفظ علي التروسيكل وسائقه ويدعي علي مصري 27 عاما، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد أفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.