اليوم السابع
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مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى من أحد المواطنين يتضرر من وجود شرار بالأعمدة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:32 م
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى من أحد المواطنين يتضرر من وجود شرار بالأعمدة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلقى شكوى من أحد المشتركين يتضرر فيها من وجود شرارة بعامود الضغط المتوسط بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأوضح الجهاز أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-

·  العامود محل الشكوى هو برج متوسط رسم 10/12.
 
· الموصلات بمقطع 70/12مم2 غير مغطاة.
 
· تم عمل صيانة على البرج ومراجعة العوزال.
 
· تم التواصل معه وافاد بإزالة الشرارة وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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