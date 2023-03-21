مدير صحة الإسماعيلية يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين.. صور

كتب - السيد فلاح

تفقد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الأسرة بالسويدات، ووحدة طب الخفيج، ومبنى الإدارة الصحية بالقصاصين، ووحدة الغسيل الكلوى، ومستشفى القصاصين المركزى، وأعمال تطوير مبنى المستشفى الجديد، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمترددين على أكمل وجه، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية.

رافق الدكتور على حطب خلال جولته التفقدية الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير المديرية، والدكتورة نهلة تعيلب، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة القصاصين الصحية، والدكتور محمد الحفناوى، مدير مستشفى القصاصين المركزى.

وأكد الدكتور على حطب أثناء تفقده وحدة طب الأسرة بالسويدات ومستشفى القصاصين المركزى، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير أنه تم الانتهاء من إنجاز 90% من أعمال التطوير، وأنه تم تسليم جهاز الأشعة المقطعية للشركة المنفذة وجارى تركيبه بمستشفى القصاصين المركزى، وذلك تزامنا من تطبيق المرحلة الثالثة للتأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسماعيلية، وتسليم المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق أكبر تغطية صحية بالمحافظة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عيادات وأقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال والباطنة، والعظام بمستشفي القصاصين المركزي، واطلع على كشوف حضور العاملين والأطباء والتمريض وكشوف المترددين علي المستشفي، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، كما استمع إلى آراء المرضى ومستوى رضائهم عن الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وحرص الدكتور علي حطب، على تفقد ومتابعة غرف الغسيل الكُلوى بمسشفى القصاصين المركزى، والتقى المرضى المترددين على المستشفى ومرافقيهم للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأوصى بعدم التهاون مع أى شكوى، مشدداً على تقديم كل سبل الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما تم التأكد من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية فى مخازن المستشفى والوحدات الصحية، لافتا إلى أن الجولات التفقدية على المستشفيات والمركز الطبية والوحدات الصحية، مستمرة للتأكد من سير وانتظام العمل.



مدير صحة الإسماعيلية يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين (1)



مدير صحة الإسماعيلية يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين (2)



مدير صحة الإسماعيلية يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين (3)



مدير صحة الإسماعيلية يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين (4)



مدير صحة الإسماعيلية يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين (5)