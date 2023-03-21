مجلس النواب المغربى والمجلس الوطنى النمساوى يوقعان على مذكرة تفاهم

أ ش أ

أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، الإثنين بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع Wolfgang Sobotka رئيس المجلس الوطني النمساوى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمغرب، سيلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين المغاربة.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، واتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني بين مجلس النواب المغربي ونظيره النمساوي بالتوقيع على مذكرة تفاهم تشمل تطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان بأن الجانبان ثمنا عمق ومتانة العلاقات التي تجمع المغرب والنمسا، وأعربا عن الاعتزاز بتخليد هذه السنة، للذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالمسار المتميز والتطور بالعلاقات بين البلدين.

وأكد الطرفان على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضى البلدين وعلى مركزية المسار الأممي لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.