لصا الدراجات النارية بروض الفرج: نفذنا 9 جرائم سابقة بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

أدلى متهمان باعترافات أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بدائرة قسم شرطة روض الفرج بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكابهما عدد (9) وقائع سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" للدفاع بيه عن جرائمهما، وأكدا أنهما نفذا جرائم عديدة في دائرة القسم متبعين خططا محكمة تبدأ بمتابعة تحركات صاحب الدراجة النارية المقرر سرقتها وأماكن تواجده ثم يسرقها ليلا بعد التأكد من غياب حركة المواطنين من المكان المتواجد فيه الدراجة النارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار)، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات المستولى عليها بإحدى الجراجات بالمنطقة محل سكن أحدهما.