قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يقود جولات بنطاق مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ب وزارة التنمية المحلية ، تحت إشراف اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع، جولات تفتيشية داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بمتابعة تقييم وقياس جودة أداء العمل بالإدارات المختلفة فى المحافظات والأحياء والمراكز والمدن.

وانطلق وفد قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، فى جولاتهم بمدينة الأقصر، حيث كان في استقبالهم اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وذلك لاستكمال مهام اللجنة التفتيشية داخل ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، ولمتابعة خطة الوزارة بكافة محاورها من إيرادات مالية، وتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية، ومتابعة إدارة منظومة النظافة (تحسين البيئة)، ومعدل تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء، ومتابعة ملفات المتغيرات المكانية وتقنين أراضى الدولة والتصالح، بالإضافة إلى متابعة فحص شكاوى المواطنين ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجي تحت إشراف المهندسة سلوى فهيم إسحق مدير المركز.

وقامت اللجنة بدورها بفحص جميع الملفات ورصد أية مخالفات إن وجدت ثم تقوم الوزارة بإخطار المحافظات ببعض التوصيات بما تم رصده من مخالفات لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، حيث أكد رئيس المدينة على الإهتمام الكبير الذي يوليه السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتقديم كافة الدعم لجميع الإدارات والمصالح الحكومية والهيئات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وضم وفد قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، كل من اللواء أشرف نوير رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش، وبحضور المستشار محمود زياد متولي رئيس لجنة تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش وعضوية ممثلين من وزارة التنمية المحلية المحاسب هشام الدين حنيش يونس مدير عام تفتيش مالي الوزارة، وأحمد فتحي زيد مدير التقارير الرقابية بالوزارة، ومحمد عبد الرحمن مأمور ضبط قضائي، وأحمد كامل خليفة والمهندس محمد عقاد حسن السعدنى.