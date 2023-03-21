قافلة طبية مجانية بمركز شباب السويدات بالقصاصين تستقبل 608 مواطنين

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في مركز شباب السويدات، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 608 مواطنين في أولى أيامها، حيث أنها بدأت أمس الاثنين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة الطبية في الوحدة الاجتماعية التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 236 مواطن بعيادة الباطنة و 123 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 13سيدة بالإضافة إلى استقبال 160 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 28 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 21 حالة بالإضافة إلى استقبال 25 سيدة بعيادة النساء وحالة واحدة بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب السويدات التابع لمركز ومدينة القصاصين في استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.