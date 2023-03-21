اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية تجرى الكشف الطبى على 72 شخصا بمركز التدريب الإنتاجى بدسوق

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:33 م
قافلة طبية تجرى الكشف الطبى على 72 شخصا بمركز التدريب الإنتاجى بدسوق المشاركون في القافلة الطبية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، القافلة الطبية مراكب النجاة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمركز التدريب الإنتاجي الحرفي بمركز دسوق، وجرى توقيع الكشف الطبي على 72 متدربا بـ 5 تخصصات "باطنة -رمد- صحة عامة -صدر -أسنان"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

 

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم عمل ندوات توعوية للمتدربين عن الزيادة السكانية، وسوء استخدام المضادات الحيوية، موجهة الشكر للمسئولين والعاملين بمستشفى دسوق العام، والإدارة الصحية بدسوق، والإدارة الصحية بفوه، لتعاونهم المثمر، وعملهم الدؤوب وبذل قصارى جهدهم معنا لتوفير أفضل خدمة طبية بالقافلة.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

قافلة طبية

مديرية الصحة

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة