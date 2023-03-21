قافلة طبية تجرى الكشف الطبى على 72 شخصا بمركز التدريب الإنتاجى بدسوق

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، القافلة الطبية مراكب النجاة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمركز التدريب الإنتاجي الحرفي بمركز دسوق، وجرى توقيع الكشف الطبي على 72 متدربا بـ 5 تخصصات "باطنة -رمد- صحة عامة -صدر -أسنان"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم عمل ندوات توعوية للمتدربين عن الزيادة السكانية، وسوء استخدام المضادات الحيوية، موجهة الشكر للمسئولين والعاملين بمستشفى دسوق العام، والإدارة الصحية بدسوق، والإدارة الصحية بفوه، لتعاونهم المثمر، وعملهم الدؤوب وبذل قصارى جهدهم معنا لتوفير أفضل خدمة طبية بالقافلة.