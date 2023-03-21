قاذفتان روسيتان فوق بحر اليابان تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء لكييف

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحليق قاذفتين استراتيجيتين فوق بحر اليابان لأكثر من 7 ساعات، بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أرفقته بفيديو يوثق جزءاً من رحلة القاذفتين، إن "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز (Tu-95MS) بعيدتي المدى قامتا برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى مرافقة الطائرتين "مقاتلات من نوع (SU-30) و(SU-35) التابعة للقوات الجوية في المنطقة العسكرية الشرقية"، مؤكدةً "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وبانتظام، تُسير موسكو طائرات من طراز (Tu-95MS)، القادرة على حمل أسلحة نووية، فوق المياه الدولية بالقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي في استعراض للقوة، بحسب "رويترز"