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طالبان تعلن استنفار وزارة الصحة للتعامل مع زلزال إقليم هندوكوش الأفغانى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:14 م
طالبان تعلن استنفار وزارة الصحة للتعامل مع زلزال إقليم هندوكوش الأفغانى زلزال أفغانستان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، استنفار جميع العاملين فى وزارة الصحة الأفغانية، للتعامل مع الزلزال الذى ضرب البلاد اليوم الثلاثاء.

 

وضرب زلزال قوى إقليم هندوكوش الأفغانى، بلغ شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، كما شعر بها سكان العاصمة الباكستانية إسلام باد.

 

والعام الماضى، ضرب أفغانستان زلزال بلغت قوته 5.9 درجات أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 800 شخص وإصابات عديدة. ففي منطقة جيان وحدها، قتل 235 شخصا على الأقل، من بينهم 134 طفلاً، وأصيب حوالى 600 شخص من بينهم أكثر من 200 طفل، كما دمر أكثر من ألف منزل.


زلزال إقليم هندوكوش

هندوكوش

زلزال أفغانستان

طالبان



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