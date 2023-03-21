ضبط 24 كيلو حشيش وأقراص مخدر بحوزة شخصين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام ( شخصين ، لهما معلومات جنائية ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم ، وضبط بحوزتهما ( كمية من الحشيش المخدر وزنت 24 كيلو جرام – عدد 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار – طبنجة ضغط هواء – مبلغ مالى – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما ) .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.