ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات بمركز الدلنجات عن ضبط 2000 لتر سولار داخل محطتين وقود السيارات قاما أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملات تموينية مكبرة على محطات الوقود.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.