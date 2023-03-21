اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:43 ص
ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية  المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.  
 
وأسفرت تلك الحملات بمركز الدلنجات عن ضبط 2000 لتر سولار داخل محطتين وقود السيارات قاما أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
 
يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملات تموينية مكبرة على  محطات الوقود.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور  تم تجميعه من السوق السوداء لاعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

ضبط سولار مدعم

مخابز مخالفة

محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة