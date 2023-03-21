ضبط 2.5 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين ب مديرية أمن القليوبية ، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وكذلك ضبط المتلاعبين بأسعار السلع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن محل عطارة بدائرة قسم شرطة قليوب، لإدارته المحل بدون ترخيص وسجل تجاري، وحيازته واستخدامه وتخزينه كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، لإدخال الغش على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.

كما تضمنت الجملة ضبط طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن مخبز إفرنجي بدائرة قسم شرطة الخصوص، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بسعر أعلى من السعر المعلن عنه للاستفادة من فارق السعر لإدخال الغش على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.