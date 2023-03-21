شُعبة الساعات تعقد ندوة لبحث الملف الضريبى بحضور مستشار مصلحة الضرائب

كتب إسلام سعيد

عقدت شُعبة تجار الساعات ب غرفة القاهرة التجارية ندوة موسعة لمناقشة سبل تنمية هذا القطاع من خلال بحث الموضوعات والمعوقات التي تواجهها.

ومن ضمن الموضوعات التي تناولها اجتماع شُعبة الساعات برئاسة تامر عادل سلطان طرق المحاسبة الضريبية التي تحتاج إلى التنسيق مع مسئولي مصلحة الضرائب، خاصة أن الشُعبة تضم كافة شرائح المنظومة ” تصنيع – استيراد – جملة – نصف جملة – تجزئة – صيانة عامة – صيانة ما بعد البيع" .

وشارك في الندوة رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب للشئون الضريبية، واستعرض أعضاء الشُعبة مقترحاتهم حول المحاسبة الضريبية، وهى ما دارت حوله المناقشات مع مستشار رئيس مصلحة الضرائب وتبادل الآراء في خطوة تنظيمية لمحاسبة ضريبية عادلة لهذا القطاع.

وطرح منتسبو الشُعبة وجهة النظر الموجودة على أرض الواقع، واستعراض أية معوقات تواجه هذا القطاع من أجل إيجاد حلول جذرية وواقعية لها تحقق المصلحة العامة، وتدعم هذا القطاع الذي يعتبر جزءًا من قاعدة الاقتصاد القومي .

وأشاد تامر عادل سلطان بالمناقشات حول ملف الضرائب واستعراض وجهة نظر الشُعبة في وجود مسئول مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن سعي مجلس إدارة الشُعبة لبحث كافة الموضوعات التي تتعلق بقطاع الساعات يعتبر داعمًا لخطة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة.

وشدّد "سلطان" على أهمية توجهات الدولة لتوطين الصناعة التي يجب أن تستفيد منها كافة القطاعات بشكل عام، وقطاع الساعات بصفة خاصة، مُتابعًا: نسعى لمناقشة آراء ومقترحات منتسبي الشُعبة، ليس على مستوى الملف الضريبى فقط، ولكن كافة الملفات التي من شأنها تحقيق تطوير وتنمية هذا القطاع، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تحت مظلة غرفة القاهرة التجارية من خلال خطة عمل سنعمل من خلالها في المرحلة القادمة.