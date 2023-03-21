اليوم السابع
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شولتز: النزاع فى أوكرانيا قد يستمر طويلا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:00 ص
شولتز: النزاع فى أوكرانيا قد يستمر طويلا المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.

وقال شولتز للصحفيين، الاثنين: "يجب أن نستعد لاستمرار هذا لفترة طويلة. وحتى بعد انتهاء الحرب لن يعود كل شيء إلى طبيعته فورا. ولكن علينا ألا نتوقف عن بذل الجهود لإنهائها".

وأضاف شولتز: "يجب أن ندرك أن هذه الحرب الرهيبة وعواقبها ستهمنا طويلا. وسيتعين علينا إزالة الأنقاض لفترة طويلة".

وأكد المستشار الألماني أن الدول الغربية ستواصل دعم أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا يجب أن تكون لديها قدرة على حماية وحدة أراضيها واستقلالها".

وكان شولتز قد توقع في تصريحاته السابقة أن النزاع سيستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه من الصعب الإدلاء بأي تنبؤات بشأن سير العمليات القتالية لاحقا.


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