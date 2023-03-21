شئون الحرمين تجهز مكبرية المسجد الحرام بأحدث التقنيات استعدادا لرمضان

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أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الانتهاء من تجهيز مكبرية المسجد الحرام لنقل شعائر الأذان والصلاة إلى جميع أنحاء المعمورة، وذلك بأحدث التقنيات وأعلى المعايير التي يشرف عليها ويديرها كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك.



وقال السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية إنه تم الانتهاء من صيانة أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر .



وفي السياق، باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيذ خطتها التشغيلية الميدانية لشهر رمضان عبر تهيئة المسجد النبوي لاستقبال الزوار والمصلين، ومواكبة زيادة أعداد المصلين خلال أوقات الصلوات ، ‬وتقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة على مدار 24 ساعة.



وتراعي أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي - التي يبدأ العمل بها بحلول الشهر الفضيل - فتح سطح المسجد النبوي بالتزامن مع كثافة الزوار والمصلين، والتفويج للساحات الغربية الجديدة في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي‫، إضافة إلى فرش السجّاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100% وفرش الساحات والسطح حسب كثافة الزوار والمصلين.



كما كثفت استعداداتها في تنظيم الإفطار في المسجد النبوي، ووضع الآليات اللازمة في تسهيل دخول وجبات الإفطار للرجال إلى الحرم القديم، فيما سيكون دخول الوجبات للنساء عبر المصلى الشرقي.