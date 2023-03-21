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سيناتور أمريكى بارز يراهن بـ 20 دولارا على هزيمة بايدن أمام ترامب فى 2024

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:17 ص
سيناتور أمريكى بارز يراهن بـ 20 دولارا على هزيمة بايدن أمام ترامب فى 2024 ليندسى جراهام
كتبت ريم عبد الحميد

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راهن السيناتور الأمريكى البارز ليندسى جراهام، على انتصار ترامب فى سباق الرئاسة لعام 2024، وحسبما ذكرت مجلة بولتيكو، فإن السيناتور المحافظ راهن السيناتور السابق الديمقراطى أل فرانكين على 20 دولارا بأن ترامب سيهزم الرئيس جو بايدن فى انتخابات الرئاسة لعام 2024، وجاء هذا خلال مقابلة فى برنامج ذا دايلى شو.

ويعد فرانكين فنانا كوميديا وزميلا سابقا لجراهام فى مجلس الشيوخ، وكان من بين عدد من الفنانين الكوميديين الذى شاركوا فى تقديم برنامج "كوميدى سنترال" فى ظل استمرار بحث المنتجين عن بديل لمذيعه السابق تريفور نواه.

وخلال المقابلة، قال جراهام إنه ينظر إلى سياسيات ترامب، وهو معجب بسياسات ترامب، وفى نهاية الأمر عليه أن يثبت للناس وليس لى، أنه قادر على قيادتنا مجددا، وسيكون هذا تحديا له. كما سيكون تحديا لبايدن أن يقول "أمنحونى أربع سنوات أخرى بعد السنوات الأربع الماضية"، وسنرى ما سيحدث.

 ورد فرانكين قائلا إنه يعتقد أن بايدن سيفوز فى هذا، مما دفع جراهام للرد برهان 20 دولار.

وانتقد جراهام، وهو من أبرز حلفاء ترامب، مدعى مقاطعة مانهاتن الفين براج والتحقيق الذى يجريه فيما إذا كان ترامب قد استخدم أموال الحملة لدفع أموال الصمت للمثلة إباحية نظيرا صمتها على علاقة مزعومة مع دونالد. وقال السيناتور إن توجيه اتهام سيساعد الرئيس السابق على الأرجح أكثر من أن يضره.

وفى العام الماضى، حذر جراهام من اندلاع اعمال شغب فى الشوارع الأمريكية لو تمت مقاضاه ترامب فى قضية وثائق مارالاجو.

 

 

 


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