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زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:00 م
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلى مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام، إن زلزالا بقوة 5.9  درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي، اليوم السبت، فيما قالت مراكز رصد الزلزال في تشيلي إن الهزة الأرضية استمرت لمدة 25 ثانية.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

ومنذ قليل شعر السكان في عاصمتي باكستان وأفغانستان، بهزة قوية بلغت 6.8 درجة، مصدرها إقليم هندوكوش الأفغاني.

 


تشيلي

زلزال تشيلي

زلزال

زلزال تركيا

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