زراعة أشجار بمدن وقرى 4 مراكز بكفر الشيخ ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى قلين وسيدي سالم والحامول والبرلس، زراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين وجانبي الشوارع والمدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية والمصالح الحكومية والطريق الموازي لروافد الطريق الدولي لإظهار الشكل الجمالي والحضاري.

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال زراعة الأشجار بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي حتى محيط منطقة النصب التذكاري، مشدداً بالإشراف والمتابعة المستمرة علي روي الأشجار وزراعتها بشكل جمالي، وذلك للحفاظ على هذه الأشجار ولإظهار الشكل الجمالي والحضاري في المدينة، واستمرار زراعة الأشجار في الميادين والشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، لزيادة المساحات الخضراء بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالمدخل الشرقي لمدينة سيدي سالم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، ومختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية، لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة الهواء.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول حديقة الطفل بوسط المدينة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " وزراعة الأشجار بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية ضمن التوصيات مؤتمر المناخ وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، توزيع الأشجار المثمرة على الوحدات المحلية والمدارس والمصالح الحكومية بقلين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجرى توزيع 9 أنواع من أشجار الزينة والمثمرة (ليمون، جوافة، زيتون، برتقال، بزرومي، جزورين، رمان، أكاسيا، نبق)، على الوحدات المحلية للمركز والمدينة بجانب الإدارات الصحية والزراعية والبيطرية والتعليمية ومنطقة مياه الشرب وهندسة الري وهندسة الصرف ومداخل المدينة والحدائق العامة والمنتزهات ، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة.

وأكد رئيس المدينة، أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدينة والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بنطاق مركز قلين ، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، شهدوا استلام 225 ألف شتلة مجاناً من شتلات (الليمون و الزيتون و الجوافة و الرمان وغيرها من الأنواع المختلفة)، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية والمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وفى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.



استمرار زراعة الاشجار



زراعة الاشجار بمدارس قلين



تسوية حديقة لزراعة الاشجار



زراعة الاشجار المثمرة بقلين



زراعة الاشجار عل جانبي الطرق



ري الاشجار المزروعة