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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والجلسة التالية 2 أبريل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:02 م
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والجلسة التالية 2 أبريل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

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أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأحد الثانى من إبريل المقبل.
 
وكان أيمن عاشور وزير التعليم العالى أكد خلال الجلسة العامة اليوم أن الوزارة لديها خطة لتوعية الطلاب ومواجهة الفكر المتطرف والعمل على نشر الفكر المعتدل كما تم تنظيم عدد من المسابقات منها مسابقة معا والتى شارك فيها عدد كبير من الشباب وكنا حريصين ان يشارك الشباب من خلال المسابقات ولقاء زملائهم بالجامعات.
 
أضاف أن جامعة  الجلالة استضافت أكثر من 600 طالب ومنحهم دورة تدريبية للتوعية ومواجهة الفكر المتطرف كما حصل تعاون كبير بين الوزارة وعدد من أعضاء مجلس النواب ندوات وصالونات ثقافية لرفع الوعى لدى الشباب آخرها كانت جامعة القاهرة وكان المحاضر سمير فرج وكان مثال من الأمثلة لرفع الوعى.
 
 

وزير التعليم العالى

التعليم العالى

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