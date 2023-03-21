اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:23 م
أكرم القصاص
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رسالة من ملك السعودية لأمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:05 م
رسالة من ملك السعودية لأمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
أ.ش.أ

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تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة جوابية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

قام بتسليم الرسالة لولي العهد الكويتي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

 


السعودية

الملك سلمان

الكويت

خادم الحرمين الشريفين



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