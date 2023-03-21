رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرضا للأعمال الفنية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، المعرض الفني لمنتجات طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة، والذي ضم منتجات فنية، وزخرفية، ونماذج علمية، وماكيتات تعليمية للأطفال، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومعرض الزهور ونباتات الزينة، والمستمرة فعالياته فى الفترة من 21 إلى 28 مارس الجارى.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور شحتة حسني عميد الكلية، والدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة رانيا عادل وكيلة الكلية للدراسات العليا، وتنظيم الدكتورة مروة محمد علي الأستاذ المساعد بالكلية، وبحضور الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية ، الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الدكتور عادل سرايا مستشارا رئيس الجامعة الجامعة للتواصل المجتمعي والمشرف على كليات الجامعة بقطاع شمال الشرقية ، بالاضافة إلى حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتوجه أيضا بالتهنئة لكل أم مصرية أفنت عمرها من أجل أسرتها بمناسبة عيد الأم، ثم تفقد سيادته المعرض مستمعًا لشرح تفصيلي عن كافة الأعمال الفنية المتميزة لطالبات الكلية بمختلف الأعمال الفنية، بالاضافة إلى الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية.

كما أبدي رئيس الجامعة إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال الفنية التي تضمنها المعرض، والذي يبرز إبداعات ومواهب طالبات الكلية التي تتميز بوجود كوادر فنية فريدة طلابية، فضلًا عن التنظيم المتميز للمعرض، مما يساهم في نقل الذوق الفني الراقي للجمهور، مؤكدا دعم الجامعة الكامل لجميع المعارض والأنشطة الفنية التي تساعد على الارتقاء بمستوى الذوق الفني العام.

وخلال كلمته رحب الدكتور شحتة حسني عميد الكلية برئيس الجامعة، مقدمًا له الشكر على حرصه بالتواجد خلال فعاليات الافتتاح وافتتاح المعرض الفني والعروض الحركية والموسيقية والتهنئة بعيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن المعرض اشتمل على أعمال طالبات كلية التربية الطفولة المبكرة في مقررات الكلية بداية بالعروض الحركية تحت إشراف الدكتورة أميرة قطب غريب وكيل الكلية، ثم معرض الزهور والنباتات ومعرض الوسائل التعليمية وأدوات منتسوري للطالبات العاديين وغير العاديين في مرحلة ما قبل المدرسة والمعرض الفني تحت إشراف الدكتور شحتة حسني حسين عميد الكلية، والعروض الموسيقية تحت إشراف الدكتورة رانيا عادل.