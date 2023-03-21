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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:57 م
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.  
 
وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها.  
 
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السيد الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار.

شهر رمضان

رئيس الجمهورية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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