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رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين قبل شهر رمضان

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:37 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين قبل شهر رمضان مجلس النواب
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توافر السلع قبل شهر رمضان.

مجلس المحافظين

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولي

شهر رمضان

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