رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين قبل شهر رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توافر السلع قبل شهر رمضان.
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين قبل شهر رمضانالثلاثاء، 21 مارس 2023 04:37 م
مجلس النواب
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