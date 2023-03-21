رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين قبل شهر رمضان

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توافر السلع قبل شهر رمضان.