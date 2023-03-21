رئيس الوزراء اليابانى يتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يكشف كيشيدا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن اليابان بصفتها الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة السبع هذا العام ستسعى إلى تحقيق الوحدة الدولية من خلال فرض عقوبات صارمة على روسيا.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد كيشيدا خلال زيارته لكييف أن اليابان ستواصل تقديم أقصى قدر من الدعم لأوكرانيا مع التركيز على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأوكراني قد دعا رئيس الوزراء الياباني إلى زيارة كييف خلال محادثة هاتفية في يناير الماضي.