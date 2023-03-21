اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:31 ص
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء اليابانى يتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:03 ص
رئيس الوزراء اليابانى يتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية والحزب الحاكم اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يكشف كيشيدا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن اليابان بصفتها الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة السبع هذا العام ستسعى إلى تحقيق الوحدة الدولية من خلال فرض عقوبات صارمة على روسيا.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد كيشيدا خلال زيارته لكييف أن اليابان ستواصل تقديم أقصى قدر من الدعم لأوكرانيا مع التركيز على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأوكراني قد دعا رئيس الوزراء الياباني إلى زيارة كييف خلال محادثة هاتفية في يناير الماضي.

 


اليابان

الهند

اوكرانيا

كيشيدا



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