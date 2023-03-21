رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشيد بالنماذج النسائية في مجالات الإنتاج

كتب زكى القاضى

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللوء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة التي أثبتت قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة، إلى جانب مساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه وبلده.

جاء ذلك في إطار الاحتفال السنوي بتكريم الأم المثالية بالعربية للتصنيع للعام الحالي 2023.

وأعرب مختار عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الذي صار تقليدا سنويا للاحتفاء بالأم المثالية، تقديرنا وامتنانا داخل الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في كافة مجالات الحياة، موضحا أننا نحتفل بقيم التضحية والإخلاص والعطاء والتفاني.

وقام رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال فعاليات الحفل، بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة، حيث فازت منى السيد المتولي من مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2023.

كما حرص رئيس الهيئة على التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والاستماع لهن في حوار أخوي وأبوي ودي، موجها الشكر لهن على ما تبذلنه من جهد في تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي في أداء مهام وظيفتهن.

من جانبهن، أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع تقديرا لدورهن في رحلة الحياة، متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين .