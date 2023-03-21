رئاسة مركز بلاط تعقد الملتقى الثانى للمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمركز

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ، الملتقى الثاني للمستثمرين بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والمركز والمعنيين بالاستثمار، وذلك تطبيقا لرؤية مصر 2030 لدفع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات لتيسير الإجراءات وطرق فعالة للتواصل.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط، أنه جرى استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الملتقى الاول و ما هو جاري التنفيذ منها، كما تم عرض العديد من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ على ارض المركز و كذلك بعض الفرص القابلة للتنفيذ، ومناقشة التساؤلات الخاصة بقطاعات الكهرباء والزراعة والآثار والري و القوى العاملة و التراخيص و غيرها.

واضاف رئيس المركز، أن مسؤلي البنك الزراعي بعرض الخدمات و البرامج التي يقدمها البنك للمستثمرين و طريقة الحصول عليها و اجابوا على تساؤلات المستثمرين و استفساراتهم، وتم تدشين عدد من المبادرات و تقديم عروض لتوصيل الكهرباء للمناطق و المشاريع الزراعية و البدء في إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية على ارض المركز.