اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
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حركة فتح: الفلسطينيون هم ذاتهم الكنعانيون الذين سكنوا أرض فلسطين منذ 5 آلاف سنة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:00 ص
حركة فتح: الفلسطينيون هم ذاتهم الكنعانيون الذين سكنوا أرض فلسطين منذ 5 آلاف سنة الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة - أرشيفية
أ ش أ

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قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الاثنين، إن الفلسطينيين هم ذاتهم "الكنعانيون" الذين سكنوا الأرض الفلسطينية منذ أكثر من خمسة آلاف سنة ولم ينقطع وجودهم عنها ليوم واحد. 
 
جاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلسئيل سموتريتش في فرنسا، والتي أنكر فيها وجود تاريخ أو ثقافة أو شعب فلسطيني.
 
ووصفت الحركة، على لسان المُتحدث باسمها وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمى، تصريحات سموتريتش بأنها عنصرية وحاقدة وفاشية، وتدلل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية التي تنكر أصلا وجود الشعب الفلسطيني. 
 
وشدد القواسمي، على أن الفلسطينيين هم الحقيقة الراسخة على هذه الأرض، وسيبقون حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضهم. 
 
وأضاف القواسمي أن سموتريتش ينظر إلى نفسه بالمرآه، ويرى حقيقته فيقوم برمي الاتهامات على الفلسطينيين.

بتسلسئيل سموتريتش

الكنعانيون

فلسطين

اخبار فلسطين

اسامه القواسمى

حركه التحرير الفلسطينيه



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