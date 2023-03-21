حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير الشهادات الطبية بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء فى تخصصات مختلفة وترويجها على عملائهما.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عنصران إجراميين بالجيزة، لقيامهما بتزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء فى تخصصات مختلفة وترويجها على عملائهما.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء فى تخصصات مختلفة ومهرها بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لإستخدامها فى شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على ( 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء – 10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - هاتف محمول) بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بأن القائم على إصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة بحوزته هو (صاحب مطبعة كائنة بالجيزة "له معلومات جنائية") وباستهدافه أمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وعُثر بحوزته على ( 200 دفتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج الأختام الطبية والمستندات المضبوطة وبرامج تعديل الصور "فوتوشوب"- 2 هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.