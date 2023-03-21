وأصدر مكتب المدعي العام الأمريكى في ماساتشوستس بيانا قال فيه، إن ماسيمو مارينجى، 56 عاما، يواجه الآن عقوبة بالسجن تصل مدتها لعشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، بعد أن أقرّ بشروعه في جريمة القتل عبر شخص مأجور.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن الرجل اجتمع مع "العميل السري" ليخبره برغبته بالتخلص من زوجته التي حصلت على أمر من المحكمة بعدم التعرض لها.

وعرض مارينجى على العميل الفيدرالي مبلغ 10 آلاف دولار مقابل قتل زوجته، مقدما معلومات عديدة حول كاميرات المراقبة في منزلها، وأفضل المنافذ لاقتحام المنزل الذي تقيم فيه، هذا إلى جانب جدول بساعات عملها، ورقم لوحة سيارتها.