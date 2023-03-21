جهاز الإحصاء: السيدات المتعلمات الأعلى تسجيلا لتراجع معدلات الإنجاب

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتباط تراجع معدلات الانجاب بمستوى تعليم السيدات، وفقا للنتائج النهائية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

وقالت الجهاز في نتائج البحث، إن أقل معدلات الإنجاب كانت من نصيب السيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى "2.64" طفل لكل سيدة، بينما كانت معدلات الإنجاب الأعلى للسيدات التي لم تتم المرحلة الابتدائية "3.58" طفل لكل سيدة.

وأضافت الدراسة، أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغت 66.4% عام 2021، مقابل 58.5% عام 2014، حيث كانت أفضل المحافظات والأعلى استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة البحيرة ، جنوب سيناء ، الإسكندرية بنسبة 76.7%، 75.7 %، 74.5% على التوالي، بينما سجلت محافظات قنا، سوهاج، أسيوط أقل نسب لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتي بلغت 46.9%، 47.4%، 52% على التوالي.

وكان معدل الإنجاب الكلى للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49 سنة) بلغ 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، بينما كان 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، وكانت أفضل المحافظات في معدلات الإنجاب "بورسعيد، الإسكندرية ، دمياط" بمعدل "1.84 ، 2.10 ، 2.13" طفل لكل سيدة على التوالي، بينما كانت أعلى معدلات للإنـجاب في محافظات "مطروح، أسيوط ، سوهاج" بمعدل "4.38 ، 3.77 ، 3.68" طفل لكل سيدة على التوالي.