جامعة الزقازيق تحصد المركز الثالث فى كرة اليد بدورى الجامعات المصرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

فاز منتخب جامعة الزقازيق لكرة اليد على منتخب جامعة بنى سويف بنتيجة 29/26 محققاً المركز الثالث "الميدالية البرونزية" على مستوى الجامعات، ضمن دورى الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" فى نسختها الـ 50، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وجاءت مشاركة فريق الجامعة بالبطولة تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، حيث يتكون الجهاز الفني للفريق من كابتن محمد زقزوق مدير النشاط الرياضي، وكابتن محمد رمضان مشرف الفريق، والكابتن أيمن سعيد مدرب الفريق، والكابتن عصام عامر المدير المالى للفريق تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ويذكر أن مشوار الفريق بالبطولة بدأ من خلال الفوز علي جامعة بنها وجامعة السويس في الأدوار التمهيدية داخل ملاعب جامعة بنها، ثم الصعود للدور الثاني والفوز علي الجامعة الالمانية ثم الفوز علي جامعة الدلتا وصعودها إلى دور الأربعة، واللعب مع الجامعة الأمريكية والخسارة بفارق هدفين، ثم اللعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتى فاز فيها فريق الجامعة اليوم علي جامعة بني سويف.