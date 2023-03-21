جارديان: زيارة شي لموسكو دفعة استراتيجية لبوتين.. ورسالة من البيت الأبيض

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الصينى، شى جين بينج من سيعقدان مباحثات جديدة فى اليوم التالى لزيارة الأخير لموسكو، حيث قال الزعيم الروسي إنه منفتح على مناقشة مقترحات الصين بشأن القتال في أوكرانيا، بينما دعت الولايات المتحدة شي للضغط عليه "لوقف جرائم الحرب".

ويُنظر إلى رحلة شي إلى موسكو على أنها دفعة كبيرة لشريكه الاستراتيجي بوتين ، الذي يخضع لمذكرة قضائية من محكمة جنائية دولية بشأن اتهامات بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. من المتوقع أن يواصل الزعيم الصيني تقديم نفسه كصانع سلام محتمل في حرب أوكرانيا خلال زيارته التي تستمر يومين لروسيا - وهي أول زيارة دولة له منذ بدء العملية العسكرية.

وأجرى يوم الإثنين ، شي وبوتين محادثات لمدة أربع ساعات ونصف ، ووصفا بعضهما البعض بـ "الصديق العزيز". ورافقت المحادثات وجبة من ستة أطباق تضمنت السمان والفطر والسمك وشربات الرمان ، بحسب قائمة نشرها صحفي إعلامي حكومي. وفي خطوة نادرة ، اصطحب بوتين شي إلى سيارته بعد المحادثات ، وشوهد الاثنان يبتسمان معًا.

وقال الكرملين إن المحادثات الرسمية كانت مقررة يوم الثلاثاء.

وليلة الإثنين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن على شي استخدام نفوذه للضغط على بوتين لسحب القوات من أوكرانيا و "وقف جرائم الحرب". وقال إن وقف إطلاق النار - الذي كان جزءًا رئيسيًا من اقتراح السلام الصيني الذي نُشر الشهر الماضي - لن يكون كافياً.

وقال "نأمل أن يضغط الرئيس شي على الرئيس بوتين لوقف قصف المدن والمستشفيات والمدارس الأوكرانية ؛ لوقف جرائم الحرب والفظائع. وسحب كل قواته . لكننا قلقون من أن الصين ، بدلاً من ذلك ، ستكرر دعواتها لوقف إطلاق النار الذي يترك القوات الروسية داخل الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا. وأي وقف لإطلاق النار لا يتصدى لإخراج القوات الروسية من أوكرانيا من شأنه أن يصادق بشكل فعال على الفتوحات الروسية غير القانونية ، مما يمكّن روسيا من ترسيخ مواقفها ثم استئناف الحرب في وقت أكثر فائدة لها ".

وبالتزامن مع محدثات شي وبوتين، كان رئيس الوزراء الياباني ، فوميو كيشيدا ، في طريقه للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فى كييف.

ومن المتوقع أن يناقش كيشيدا وزيلينسكي الدعم الياباني لإعادة إعمار أوكرانيا. انضمت طوكيو إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في فرض عقوبات على روسيا ، مما دفع الكرملين إلى إضافة اليابان إلى قائمة الدول "غير الصديقة".

ومن المقرر أن تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع هذا العام في هيروشيما في مايو ، وتعرض كيشيدا لضغوط لإنهاء وضعه كزعيم المجموعة الوحيد الذي لم يزر كييف حتى الآن.

تعهد كيشيدا باستخدام رئاسته لمجموعة السبع لتعزيز نزع السلاح النووي ، وسط مخاوف من أن روسيا لم تستبعد استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا.