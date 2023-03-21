توقيع الكشف الطبي على 120 مريضًا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أن المديرية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة نظمت قافلة علاجية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية منشية الزعفران بالحامول، وقرية عزبة الكوم بكفرالشيخ، وعزبة لين و قرية اسحاقة بكفرالشيخ، تحت رعاية جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشاد جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والمساعدات العينية والنقدية اللازمة لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن القافلة عملت على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بكفرالشيخ وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة.

وقال "شعبان"، إنه تم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، وتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.