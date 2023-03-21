تكريم 120 طالبة من حفظة القرآن الكريم بمدرسة ثانوية بقرية المنوات جنوب الجيزة.. فيديو وصور

نظمت مدرسة المنوات الثانوية بنات، بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم من طلاب المدرسة، وضمت الاحتفالية 120 طالبة من حفظة القرآن الكريم والسنة لنبوية، أمس الاثنين، وتم توزيع هدايا وشهادات تقدير على الطالبات، وذلك تحت رعاية الأستاذ السيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية، وأشراف الأستاذ طه جلال عاشور مدير المدرسة، والأستاذ رمضان صابر عاشور وكيل المدرسة، والأستاذ محمود جمعة محمود، والأستاذ عمرو يحيى سيد، ولفيف من المدرسين وبحضور عدد من أولياء أمور الطالبات.

وقال الأستاذ طه جلال عاشور مدير المدرسة، إن الاحتفالية تقام سنوية لتكريم حفظة كتاب الله من الطالبات، لتحفيزهم على اتباع السنة النبوية، وتحصيل دروسهم، خاصة وأن الاحتفالية تقام فى أيام فضيلة قبل شهر رمضان الكريم، مقدما الشكر لفريق عمل المدرسة والقائمين على تنظيم الاحتفالية.

وفى نفس السياق، قال الأستاذ رمضان صابر، إن المدرسة تحرص على إقامة المسابقات والأنشطة الطلابية التى تعكس مدى الجهد الذى يقدم داخل المدرسة، والذى يتواكب مع أهمية التحصيل الدراسى، والاهتمام برفع مستوى العملية التعليمية لطالبات المدرسة بشكل عام.



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (1)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (2)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (3)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (4)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (5)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (6)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (7)



تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم (8)