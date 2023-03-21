تحصين 191 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطر ي في الغربية، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى 2023، لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، حيث تم تحصين 191 ألفًا و563 رأس ماشية بمراكز ومدن المحافظة بنسبة تخطت 71%.

وأضاف مدير المديرية في بيان له، أنهم قاموا بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها وعددها 266554، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح أنور آن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22.5 جنيه للحيوان الواحد من الأبقار أو الجاموس و 11 جنيها للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز.

وأشار إلى أنه حال وجود أي شكوي فعلي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري على تليفون 3332574.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الاراضى التى سيتم انشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضاف مدير المديرية، لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، على مساحة 330 مترا نصيب الوحدة البيطرية 140 مترا تقريبا نصيب الوحدة البيطرية، والباقى جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعى، مضيفًا إنه جارى انتهاء المرافق بكافة المشروعات التابعة لنا.