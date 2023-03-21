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تأمين صحى دمياط يُكرم الأمهات المثاليات في عيد الأم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:13 م
تأمين صحى دمياط يُكرم الأمهات المثاليات في عيد الأم تأمين صحى دمياط يُكرم الأمهات المثاليات
دمياط معتز الشربينى

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كرم اليوم، الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، الأمهات المثاليات من الموظفات بالفرع وعياداته، بحضور الدكتور محمد الرفاعى مدير الشؤن الطبية بالفرع  وأحمد الخياط، نائب مدير الفرع للشؤن الماليه والإدارية. 
 
وأكد "مدير التأمين الصحى" على الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتي يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.
وسلم "مدير التامين" السيدات شهادات تقدير للأمهات المثاليات وهن  مزاج محمد شحاته، وعزة الشحات، وجيهان عوض، مثمناً جهودهم وعطاؤهم وتضحياتهم الكبيرة خلال حياتهم لأبنائهم وفى عملهم ومتمنيا لهم التوفيق.
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وخلال التكريم، أوضح مدير التأمين الصحى، أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها.
 
 
 

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