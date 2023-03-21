بيطرى الوادي الجديد: إعدام ربع طن لحوم مصابة بمرض السل فى الداخلة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إعدام حوالى ربع طن، لحوم قبل خروجها من مجزر إحدى القرى بالداخلة لإصابتها ب مرض السل وذلك بعد ذبحها بالمجزر، وتوقيع الكشف البيطري عليها، وعلى الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور ناجي محمد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأكدت المديرية أن مرض السل المصاب به الذبيحة ينتقل للمواطنين عن طريق اللحوم حال الذبح خارج المجازر وعدم الكشف على اللحوم بعد ذبحها، حيث يستقر مرض السل في أماكن معينة من الذبيحة، وهو ما يستوجب ضرورة عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكدت المديرية أن عقوبة الذبح خارج السلخانة والمجازر، قضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.