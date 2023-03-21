بوتين: العديد من نقاط خطة السلام الصينية كأساس لحل الصراع في أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العديد من بنود خطة السلام الصينية يمكن أن تؤخذ كأساس لحل الصراع في أوكرانيا، عندما تكون كييف والغرب جاهزين لذلك.

وأضاف الرئيس الروسي، في ختام مباحثاته اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الصيني شي جين بينج بالعاصمة موسكو: "نعتقد أن العديد من بنود خطة السلام الصينية تتماشى مع النُهج الروسية ويمكن اعتبارها أساسًا لتسوية سلمية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لها"، معقبًا أن مثل هذا الاستعداد من جانب الغرب وكييف لم يتم ملاحظته بعد.

وتابع بوتين: "الرئيس الصيني أولى اهتمامًا كبيرًا لمبادرة السلام الصينية في أوكرانيا خلال المحادثات".

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، أن خطة السلام الصينية للوضع في أوكرانيا تثير الاحترام في روسيا بينما تثير استياء الغرب.

يذكر أن الرئيس الصيني وصل إلى موسكو، أمس /الاثنين/، لعقد اجتماعات مع نظيره الروسي، وهي المرة الأولى التي يزور فيها روسيا منذ إعادة انتخابه رئيسا لولاية وأخرى، ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن بلاده ستضطر للرد في حال بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي في الأزمة الأوكرانية"، وذلك تعليقا على تصريحات بريطانية بشأن تزويد كييف بأسلحة تحتوي على يورانيوم منضب.

وأضاف بوتين اليوم /الثلاثاء/: "قرر الغرب خوض حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني بالأفعال وليس بالكلمات".

يُذكر أن عضو مجلس اللوردات البريطاني، وزيرة الدولة البريطانية للدفاع، أنابيل جولدي، أعلنت في وقت سابق اليوم أن بلادها سترسل لكييف ذخائر، بما فيها "ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب".