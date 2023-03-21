اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الحوار الثالث من منتدى "حوارات مكتبة الإسكندرية" حول تحديات النشر اليوم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:00 ص
انطلاق الحوار الثالث من منتدى "حوارات مكتبة الإسكندرية" حول تحديات النشر اليوم مكتبة الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء انطلاق فاعليات الحوار الثالث من منتدى "حوارات الإسكندرية" تحت عنوان "تحديات النشر.. إشكاليات وحلول"، وذلك بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
 
ويلقى الدكتور أحمد بهى الدين؛ رئيس الهيئة العامة للكتاب كلمته عن تحديات النشر فى مصر، كما يشارك سعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين بكلمة عن التحديات التى يواجها الناشرين بمصر، كما يشارك الأستاذ محمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب ويلقى بإطلالة عن النشر فى العالم العربى.
 
ويعقب الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية يشارك فيها مجموعة من أقطاب النشر فى مصر، حيث تشارك الأستاذة أميرة أبو المجد؛ مدير عام دار الشروق، والأستاذ خالد العامري؛ رئيس لجنة النشر بوزارة الثقافة، والأستاذ شريف بكر؛ مدير دار العربى للنشر والتوزيع، والدكتورة فاطمة البودي؛ مدير دار العين للنشر والتوزيع، ويدير الحوار الكاتب والناقد؛ الأستاذ إيهاب الملاح، وذلك بحضور عدد من ممثلى دور النشر والمهتمين بقضايا النشر فى مصر.
 
يتناول الحوار أهم التحديات الراهنة التى تواجه صناعة النشر فى ظل التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ حيث فرضت الثقافة الرقمية نفسها بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وأصبح النشر الإلكترونى واحدًا من الأبواب التى يطرقها القراء، سواء من خلال المنصات المعتمدة أو تلك المقرصنة؛ مما هدد بشكل واضح صناعات النشر المطبوع، كما يهدف الحوار إلى طرح مجموعة من الحلول والآليات التى قد تكون مجدية لانتعاش سوق النشر، وتطوير منظومة صناعة الكتاب وتعزيز جاذبيتها، وذلك من خلال عرض الناشرين لتجاربهم والحديث عن المشاكل التى تواجههم. 
 
جدير بالذكر أن سلسلة "حوارات الإسكندرية" دشنته مكتبة الإسكندرية فى نوفمبر الماضى بمبادرة إدارة مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دورى يتم من خلاله حوارًا مفتوحًا مع الجمهور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، تأكيداً على دور مكتبة الإسكندرية فى أن تكون همزة الوصل بين مسئولى ومثقفى الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية، والمشاركة فى استشراف سياسات مستقبلية.

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

تحديات النشر

سلسلة منتدى الحوار



الموضوعات المتعلقة

"من مصر" يعرض من داخل مكتبة الإسكندرية تسجيلا نادرا للرئيس السادات يتلو أدعية

الإثنين، 20 مارس 2023 01:50 ص

"من مصر" يقدم فقرة خاصة من مكتبة الإسكندرية وجولة داخل متحف المخطوطات

الإثنين، 20 مارس 2023 01:11 ص

الثلاثاء.. حفل ختام مسابقة المدارس بمكتبة الإسكندرية

الأحد، 19 مارس 2023 05:40 م

"الإسهامات الحضارية لحكام أسرة محمد على" محاضرة فى مكتبة الإسكندرية الأحد

الخميس، 16 مارس 2023 05:00 ص

الكاتبة الأمريكية جولي هيل فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 16 مارس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة