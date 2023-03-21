انطلاق الحوار الثالث من منتدى "حوارات مكتبة الإسكندرية" حول تحديات النشر اليوم

الاسكندرية جاكلين منير

تشهد مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء انطلاق فاعليات الحوار الثالث من منتدى "حوارات الإسكندرية" تحت عنوان "تحديات النشر.. إشكاليات وحلول"، وذلك بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويلقى الدكتور أحمد بهى الدين؛ رئيس الهيئة العامة للكتاب كلمته عن تحديات النشر فى مصر، كما يشارك سعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين بكلمة عن التحديات التى يواجها الناشرين بمصر، كما يشارك الأستاذ محمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب ويلقى بإطلالة عن النشر فى العالم العربى.

ويعقب الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية يشارك فيها مجموعة من أقطاب النشر فى مصر، حيث تشارك الأستاذة أميرة أبو المجد؛ مدير عام دار الشروق، والأستاذ خالد العامري؛ رئيس لجنة النشر بوزارة الثقافة، والأستاذ شريف بكر؛ مدير دار العربى للنشر والتوزيع، والدكتورة فاطمة البودي؛ مدير دار العين للنشر والتوزيع، ويدير الحوار الكاتب والناقد؛ الأستاذ إيهاب الملاح، وذلك بحضور عدد من ممثلى دور النشر والمهتمين بقضايا النشر فى مصر.

يتناول الحوار أهم التحديات الراهنة التى تواجه صناعة النشر فى ظل التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ حيث فرضت الثقافة الرقمية نفسها بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وأصبح النشر الإلكترونى واحدًا من الأبواب التى يطرقها القراء، سواء من خلال المنصات المعتمدة أو تلك المقرصنة؛ مما هدد بشكل واضح صناعات النشر المطبوع، كما يهدف الحوار إلى طرح مجموعة من الحلول والآليات التى قد تكون مجدية لانتعاش سوق النشر، وتطوير منظومة صناعة الكتاب وتعزيز جاذبيتها، وذلك من خلال عرض الناشرين لتجاربهم والحديث عن المشاكل التى تواجههم.

جدير بالذكر أن سلسلة "حوارات الإسكندرية" دشنته مكتبة الإسكندرية فى نوفمبر الماضى بمبادرة إدارة مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دورى يتم من خلاله حوارًا مفتوحًا مع الجمهور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، تأكيداً على دور مكتبة الإسكندرية فى أن تكون همزة الوصل بين مسئولى ومثقفى الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية، والمشاركة فى استشراف سياسات مستقبلية.