المحكمة العليا السعودية تعلن الخميس غرة شهر رمضان المبارك

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن يوم غد الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان، والخميس هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء.