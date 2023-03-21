المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 856.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة "ڤاليو"

يعد هذا الإصدار الذي يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة على زيادة قيمته مؤخرًا لتصل إلى 4 مليارات جنيه لصالح شركة «ڤاليو» بمثابة ركيزة أساسية فى إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعزيز أنشطتها التشغيلية وتوفير باقة متكاملة من حلول التمويل الاستهلاكي وحلول تكنولوجيا الخدمات المالية



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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 856.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة على زيادة قيمته مؤخرًا لتصل إلى 4 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف جي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار، الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)[1]، على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بقدرة «ڤاليو»، على ترسيخ مكانتها في السوق وذلك عبر إتمام صفقة إصدار سندات التوريق الرابعة، فضلًا عن مساعدة الفريق الإداري لشركة «ڤاليو» في تحقيق أهداف الشركة التوسعية وتنمية أنشطتها وترسيخ تواجدها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري. وأشارت حمدي إلى أن الشركة لديها هدف واضح، وهو مساندة العملاء ممن يتطلعون إلى الحصول على رأس المال بمصادر متنوعة للتمويل، فضلًا عن فتح آفاق استثمارية عالية القيمة للمستثمرين سواءً على الساحة المحلية أو الدولية بما يساهم في تنويع محافظ أنشطتهم وتحقيق عائدات عالية.

ومن جانبه أعرب شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بالإتمام الناجح للإصدار الرابع ضمن برنامج سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو»، مشيرًا إلى أن نجاح ذلك الإصدار والإصدارات الثلاثة السابقة يعد بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة فضلًا عن الإنجازات الكبيرة التي أحرزتها «ڤاليو» على مدار السنوات منذ تأسيسها عام 2017. وأشار بدير إلى أن التعاون الناجح مع المجموعة المالية هيرميس يساهم في تعزيز قدرة الشركة على تنمية أنشطتها التشغيلية والتوسع بشبكة شركائها من التجار في العديد من القطاعات الرئيسية في السوق المصري، فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في توفير باقة شاملة ومتكاملة من الحلول والخدمات التمويلية الميسرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الثاني بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري، وإصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز»، والإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى». كما نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه، وكذلك إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه لصالح شركة «سيرا للتعليم».



فاليو

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) و aiBANK في عملية الاكتتاب. وقام مكتب (KPMG) بدور المدقق المالي، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.