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الكهرباء: جودة الخدمة بالصعيد تماثل القاهرة مع انتهاء مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:00 ص
الكهرباء: جودة الخدمة بالصعيد تماثل القاهرة مع انتهاء مبادرة حياة كريمة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا ستلعب دورا هاما فى تطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة لأهالى الصعيد بالنسبة للكهرباء وبعد انتهاء المبادرة ستصبح جودة الخدمة مثل المدن الكبرى والقاهرة.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظات الصعيد التابعة لشركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية للقضاء على شكاوى أهالى الصعيد سواء الفنية أو الإدارية ونجحت فى القضاء على مشاكل انخفاض الجهد وتذبذ التيار بالصعيد.
 
وقال حمزة أن إنشاء محطات توليد جديدة بالصعيد لتوليد الكهرباء ساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد  نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين، لافتا إلى أن شركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنوا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 اﻷف 823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محافظات الصعيد

تطوير شبكات الكهرباء بالصعيد

ايمن حمزه



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