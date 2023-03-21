الكشف المبكر لسرطان الثدى ندوة بتربية رياضية بنات جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت كلية التربية الرياضية بنات صباح اليوم ندوة تعريفية بعنوان "الكشف المبكر لسرطان الثدي" تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي ضوء التعاون المثمر بين كليتي الطب البشرى والتربية الرياضية للبنات بالجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حاضر فيها الدكتورة أمل عطا، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد النجار أستاذ الأورام وأمراض الدم بكلية الطب البشرى، والتي تقام تحت إشراف الدكتورة أمال مرسي وكيل الكلية لشئون البيئة. والدكتورة نشوى قائم بعمل عميد الكلية والدكتورة ميرفت رشاد وكيل لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد شومان مدير الكلية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية.

جدير بالذكر أن الندوة تناولت التعريف بسرطان الثدي والفرق بين الورم الحميد والورم السرطاني متطرقاً إلى العوامل التي تؤدي إلي زيادة الاحتمال بالإصابة بسرطان الثدي، والإشارة إلى العوامل التي يمكن تجنب معدلات الاصابة به، وأعراض الإصابة، وطرق الكشف المبكر عنه، والفحص الذاتي لسرطان الثدي وأهميته وتشخيصه، وتقديم العديد من النصائح والإرشادات لجميع الحضور لتجنب الإصابة به.