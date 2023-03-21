اليوم السابع
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القبض على 3 أشخاص متهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:56 ص
القبض على 3 أشخاص متهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام،  قيام (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية")، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والإستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى") وبصحبتهما عدد (5) أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 

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