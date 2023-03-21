القبض على لصوص المدارس والسيارت فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، في ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقــــة عدد (25 مقعد مدرسى – 3 أبـــواب) من داخل غرفة غير مُحكمة الغلق "مُستغلة كمخزن" بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ونقلها بإستخدام دراجة نارية "توك توك" قيادة أحدهم ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "مالك مخزن خردة كائن بذات الناحية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات المتنوعة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

كما نجحت الداخلية في ضبط (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بسرقة مبلغ مالى (عملات أجنبية ومحلية – مشغولات ذهبية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وإعترفت بإرتكاب الواقعة نظراً لطبيعة عملها طرف "مالك المسكن المجنى عليه" وعلمها بإحتفاظه بمبالغ مالية بمحل سكنه ، حيث تمكنت من الإستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية.

كما تم ضبط (شخصين) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب (الرفع على ونش سيارات) ، وأقرا بسرقتهما سيارتان بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما لدى إثنين من عملائهما "سيئ النية"، بالإضافة إلى ضبط(أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعثر بحوزته على (15 مفتاح سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.