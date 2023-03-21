اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:23 م
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القبض على سائق تسبب فى مصرع زميله بالعجوزة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:59 م
القبض على سائق تسبب فى مصرع زميله بالعجوزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق لاتهامه بالتسبب في مصرع زميله، حيث صدمه بسيارة ونش عقب خلاف نشب بينهما في العجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سائق نتيجة اصطدام سيارة به في العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المجني عليه نشب بينه خلاف وبين زميله سائق سيارة ونش، وخلال محاولة سائق الونش مغادرة المكان، صدم المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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العجوزة

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