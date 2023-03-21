القبض على تجار أسلحة نارية ومواد مخدرة في أسيوط

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبوتيج .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ، ضبط عدد (37) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية –18 بندقية خرطوش – 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (37 متهم " لـ 23منهم معلومات جنائية").

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية، تنفيذ 540 حكما قضائيا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .