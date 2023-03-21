الفريق أسامة ربيع يشهد رفع العلم المصري على القاطرة الجديدة" أمين زيد"

بورسعيد - محمد عزام

يشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة" أمين زيد" أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

تعد القاطرة الجديدة هى القاطرة الثالثة ضمن سلسلة تضم 6 قاطرات جاري بنائهم ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس و ترسانة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاثة قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية.

والقاطرة الجديدة" أمين زيد" هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين" محمد بشير " و" نبيل الهلالي" بقوة شد 75 طنًا تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

أما القاطرات الثلاث الجاري بنائها بترسانة بورسعيد البحرية وهم القاطرات" محمد نجم" و" محمد الغمري" و" جلال الديب" فجاري استكمال بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طن.