اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بترسانة بورسعيد البحرية..

الفريق أسامة ربيع يشهد رفع العلم المصري على القاطرة الجديدة" أمين زيد"

الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:49 م
الفريق أسامة ربيع يشهد رفع العلم المصري على القاطرة الجديدة" أمين زيد" الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة" أمين زيد" أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.
 
تعد القاطرة الجديدة هى القاطرة الثالثة ضمن سلسلة تضم 6 قاطرات جاري بنائهم ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس و ترسانة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاثة قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية.
 
والقاطرة الجديدة" أمين زيد" هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين" محمد بشير " و" نبيل الهلالي" بقوة شد 75 طنًا تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.
 
أما القاطرات الثلاث الجاري بنائها بترسانة بورسعيد البحرية وهم القاطرات" محمد نجم" و" محمد الغمري" و" جلال الديب" فجاري استكمال بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.
 
وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طن.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

هيئة قناة السويس

قاطرات هيئة قناة السويس



الموضوعات المتعلقة

رئيس الرقابة الصحية يلتقى الفريق أسامة ربيع لبحث الخدمات بمنشآت هيئة قناة السويس

الأحد، 19 مارس 2023 01:54 م

رئيس هيئة قناة السويس: استثمارات لـ"ميرسك" بـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:59 ص

رئيس هيئة قناة السويس: 1.5 مليار دولار عائدات القناة فى يناير وفبراير.. فيديو

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:08 م

متحدث هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل تعويم السفينة الجانحة.. جورج صفوت: السفينة تسير فى طريقها المعتاد وعادت حركة الملاحة مرة أخرى.. أرقام مبشرة فى زيادة الإيرادات تفوق التوقعات.. والإعلان عنها الشهر الجارى

الأحد، 05 مارس 2023 09:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة