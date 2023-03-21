الصحة تبدأ برنامجا تدريبياً لتعريف أطباء التكليف بالمسار الوظيفي قبل استلام العمل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن البدء في برنامج تدريبي لمسئولي الرعاية الأولية، وتنظيم الأسرة، والطب الوقائي بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية ، للقيام بتدريب وتعريف أطباء التكليف بالمسار الوظيفي للطبيب قبل إستلامه العمل، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة يومين لتدريب مديرى الرعاية الأولية، و تنظيم الأسرة ، والطب الوقائي ؛ للعمل على تنفيذ تلك البرامج التدريبية لأطباء التكليف من خلال محاضرات تتضمن عدة محاور أهمها، التعريف بالمسار الوظيفي و التدريبي للطبيب المكلف بوحدات طب الأسرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم تقسيم المتدربين لحضور كلا فى تخصصه مشيرًا إلى تدريب مسؤلى الرعاية الأولية على خدمات الرعاية الأساسية التى تقدم بالوحدات ، وقائمة الأدوية الأساسية التى يتم وصفها للمرضى، والتعريف بمعايير تسجيل واعتماد وحدات طب الأسرة، بالإضافة لكيفية التعامل مع ملفات وسجلات طب الأسرة.

من جانبها أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان ، على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم التدريبي والوظيفي لأطباء التكليف قبل استلام العمل بوحدات طب الأسرة بالمحافظات مشيرة إلى توحيد محاور التدريب على مستوى المديريات لتضم تعريف الأطباء المكلفين بالمسار التدريبي ، و الوصف الوظيفي، وخدمات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذلك التطعيمات والخدمات الوقائية.

وأشارت خير الله إلى تقديم المشورة للطبيب المكلف باستمرار بما ينعكس بالإيجاب على أداء الطبيب والقيام بمهامه الوظيفية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.